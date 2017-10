Déze oud-soapacteur is vanaf volgende week te zien in GTST

Meerdijk krijgt een nieuwe inwoner. Vanaf volgende week maakt een nieuw personage zijn opwachting in GTST en je kunt hem ergens van kennen.

En het is niet zomaar iemand, maar GTST krijgt een nieuwe soaphunk. Niemand minder dan ex-soapacteur Levi van Kempen zal vanaf volgende week te zien zijn in de soap. Eerder speelde hij in Onderweg naar Morgen, maar vanaf volgende week speelt hij de rol van Abel Bremer, de meester van Bram Bouwhuis in de soap.

Onder de indruk

Wanneer je een abonnement hebt op Videoland kun je de soap al vooruit kijken en in die afleveringen is Levi al te zien. Vanaf aanstaande maandag zal hij ook in de afleveringen op televisie te zien zijn. En uit de eerste berichten blijkt dat Rikki de Jong nogal onder de indruk is van meester Abel.

Humor om te lachen 🦆 Een bericht gedeeld door Levi van Kempen (@levivankempen) op 30 Sep 2017 om 8:42 PDT

Mocht je m’n naam vergeten zijn, staat op m’n T-shirt 👕 Thanks @lutske1 (photo) en @thatcilliestyling (styling)!!! Een bericht gedeeld door Levi van Kempen (@levivankempen) op 23 Sep 2017 om 7:05 PDT

Gluren door een raampje… 🙄 #glurenmagniet Thanks voor de foto @art.saray Een bericht gedeeld door Levi van Kempen (@levivankempen) op 13 Feb 2017 om 9:32 PST

Bron: Superguide.nl. Beeld: Instagram.