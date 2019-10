Déze oud-voetballer maakt binnenkort zijn opwachting in 'GTST'

In de loop der jaren hebben we heel wat bekende gezichten voorbij zien komen in Goede tijden, slechte tijden. Maar binnenkort komt er een wel héél onverwacht persoon naar Meerdijk.

Niemand minder dan Ronald de Boer en zijn dochter Maxime maken namelijk volgende week hun opwachting in GTST. Zij doen dit als onderdeel van de lopende, gesponsorde verhaallijn rond diabetes.

Advertentie

Benefietavond

In de soap weet zangeres Jojo Abrams (Stephanie van Eer) sinds kort dat ze diabetes type 1 heeft. Haar vrienden van vloggerscollectief Grapjassen hebben daarom een benefietavond georganiseerd om geld op te halen voor onderzoek naar de aandoening. Jojo is de hoofdact van Diabetes live en is daar ontzettend nerveus over. Ze moet voor het eerst haar verhaal openlijk aan iedereen vertellen en maakt zich daar grote zorgen over. Om haar een hart onder de riem te steken, regelen Rover (Floris Bosma) en Kimberly (Britt Scholte) een verrassing voor haar: Ronald en zijn dochter Maxime komen haar een hart onder de riem steken.

Dochter met diabetes

De oud-voetballer is ambassadeur van Stichting DON, een organisatie die zich inzet om diabetes te genezen. Hij raakte betrokken bij de stichting nadat Maxime op jonge leeftijd de diagnose diabetes type 1 kreeg. De GTST-afleveringen met de familie De Boer zijn op woensdag 23 en donderdag 24 oktober te zien op RTL 4.

Libelle-lezeres Della ontmoet haar grote idool Jette van der Meij (Laura in GTST):

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Televizier. Beeld: ANP