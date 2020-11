Oude bekende in ‘TVOH’ weet juryleden één voor één omver te blazen

Het nieuwe seizoen van ‘The Voice of Holland’ (TVOH) is nog maar net begonnen, maar als het aan de kijkers ligt is er nu al een winnaar: de 16-jarige Sezina Kelsey wist vrijdagavond zowel de kijkers als de juryleden omver te blazen met haar indrukwekkende optreden.

En het meisje is bepaald geen onbekende…

Spetterend optreden

Sezina deed namelijk twee seizoenen geleden ook al mee aan ‘The Voice Kids’ waar ze met haar stem de nodige indruk wist te maken. Helaas voor Sezina greep ze destijds nét naast de winst, maar dat weerhoudt haar er niet van om het nu nog een keer in TVOH te proberen. Sezina kiest ervoor om het iconische nummer ‘All By Myself’ te zingen van Celine Dion en die keuze blijkt goed uit te pakken: de juryleden draaien namelijk één voor één om. Vooral Waylon kan zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken houden en springt als een dolle in het rond tijdens haar optreden.