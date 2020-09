Déze oude bekende komt terug naar Meerdijk voor jubileum ‘GTST’

Op donderdag 1 oktober bestaat GTST alweer 30 jaar. Om dit jubileum te vieren komen de makers met een bijzondere, spannende en nostalgische aflevering.

En ‘nostalgisch’ betekent natuurlijk dat er weer een oude bekende terugkeert.

Jubileum

In de speciale jubileumaflevering van 1 oktober gaat de verhaallijn rondom de vermissing van Ludo Sanders uiteraard verder. Zo krijgt Janine een bijzonder visioen waarin haar hele leven met Ludo aan haar voorbijflitst.

Terugkeer van Robert

Verder raakt Laura (Jette van der Meij) van slag als ze een telefoontje krijgt van iemand die ze al héél lang niet meer heeft gesproken. En of dat nog niet genoeg is doet ook een oude bekende Meerdijk aan: Robert Alberts (Wilbert Gieske). Samen met Laura denkt hij terug aan het verlies van hun zoon Arnie en de zoektocht door de jungles van Venezuela. Voor hoelang Robert terugkeert naar Meerdijk is niet bekend.

Nieuwe tijden

Het is niet de eerste keer dat Robert terugkeert naar Meerdijk. In 2016 kwam hij even terug voor zijn zoon Sil. Niet veel later vertrok hij weer met zijn geliefde Maxime Sanders naar Frankrijk. In 2018 was Wilbert als Robert Alberts te zien in Nieuwe tijden en in 2019 kwam Robert naar Meerdijk om voor Sinterklaas te spelen.

Wilbert Gieske:

Libelle’s Coks keek een week geen GTST om te zien of ze het nog zou snappen:

Bron: RTL Boulevard, Televizier. Beeld: RTL | Feriet Tunc