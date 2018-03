Deze oude bekende keert terug op televisie met een programma over zwangerschap

Van 1980 tot 2000 was Ria Bremer (78) te zien op televisie als presentatrice van het programma ‘Vinger aan de pols’. 18 jaar later zal ze opnieuw met een medische show te zien zijn op televisie.

Het wordt een driedelige programma over zwangerschap en bevalling. Daar maakte ze 35 jaar geleden ook al een uitzending over.

Vrouwen aan het woord

In de special met de titel ‘Hoe Bevalt Nederland’ vertellen Nederlandse vrouwen over hun zwangerschap en bevalling en ook is er aandacht voor vrouwen die proberen om zwanger te worden.

Laboratorium

“Er is in 35 jaar zo ontzettend veel veranderd. En het gaat maar door. Soms heb ik het gevoel dat onvruchtbaarheid straks niet meer bestaat en dat kinderen in plaats van in de slaapkamer in het laboratorium worden gemaakt”, zegt Ria Bremer daar zelf over. Het programma zal in het najaar te zien zijn op NPO.

Even een reminder: zo zag dat er toen uit…

