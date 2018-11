Nostalgie: déze oude bekende keert terug in GTST

GTST-fans kunnen hun hart ophalen: binnenkort wordt een heel blik oudgedienden aangerukt om een comeback te maken in de soap.

Onder wie niemand minder dan… *tromgeroffel*… Bartho Braat! Of zoals we hem het beste kennen: good ol’ Jef. Bartho is niet de enige die zijn rentree maakt. Ook Ferri Somogyi en Joke Bruijs zijn binnenkort weer in GTST te zien. Dat blijkt een teaser die is gedeeld op Instagram.

Ook zo benieuwd hoe het Jef, Rik en Maria vergaat na al die tijd afwezigheid in Meerdijk? Zullen ze met open armen worden ontvangen, of valt het tegen? Zorg er maar voor dat je volgende week maandag om 20:00 uur voor de buis zit. Dat wordt weer smullen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram, ANP