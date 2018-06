Déze oude bekende keert binnenkort terug in 'GTST'

Steeds meer oud-inwoners van Meerdijk lijken na jaren weer terug te keren naar het soapdorp. Een afscheid in ‘GTST’ is natuurlijk geen garantie dat je ook echt nooit meer terugkomt.

Binnenkort zal nóg een oude bekende dan ook weer te zien zijn in de soap.

Oh, Beau

GTST-acteur Beau Schneider, beter bekend als Tim in de soap, komt terug. Twee jaar geleden verliet hij de soap toen zijn personage besloot naar Afrika te gaan. In november 2016 keerde hij al kort terug op de buis, maar vertrok al snel weer naar Kenia. Nu laat hij zijn gezicht opnieuw zien in Meerdijk.

Bruiloft

Vanaf woensdag 13 juni is Tim weer te zien in GTST. Kimberly, Lucas en Noud hebben hem als verrassing uitgenodigd voor de bruiloft van Aysen en Sjoerd. Maar GTST zou GTST niet zijn als zijn terugkeer ook niet voor de nodige drama zorgt. Toen Tim vertrok, ging het namelijk niet zo lekker tussen hem en zijn ex Sjors. Daarnaast is het ook maar de vraag of Tim fan is van de relatie tussen Aysen en Sjoerd. Kortom, het beloven weer roerige tijden te worden in Meerdijk. Hoe lang Tim deze keer blijft, is niet bekend.

Een bericht gedeeld door BEAU SCHNEIDER (@bbschneider) op 17 Dec 2017 om 8:36 (PST)

