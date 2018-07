Déze oude bekende keert vanavond terug in GTST

Aanstaande vrijdag is de beroemde zomercliffhanger van GTST te zien op televisie. De laatste week wordt een spannende week die vanavond begint met de terugkeer van een oude bekende.

Vier jaar geleden verliet GTST’s Nuran Meerdijk om te gaan revalideren in het buitenland. Deze week staat de bruiloft van haar zus Aysen op het programma en dat is natuurlijk een goede reden om terug te komen. Vanavond is actrice Toprak Yalciner dan ook weer even te zien in de soap.

Eerste beelden

Op Instagram deelt Toprak de eerste beelden van haar terugkeer en schrijft daarbij: “Guess who’s back? Na vier jaar is Nuran vandaag weer eventjes te zien in de GTST.” Ook schrijft ze dat de cliffhanger héél spannend gaat worden.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.