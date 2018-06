Deze oude bekende is volgende week ook weer even te zien in GTST

Het wordt een drukke laatste week in Meerdijk. De afgelopen weken werd al bekend dat er een aantal oude bekenden terugkeren in GTST en nu maakt RTL opnieuw bekend dat er een personage (tijdelijk) terug komt.

Sil Selmhorst, de zoon van Laura, is volgende namelijk weer even in Meerdijk. Sil woont tegenwoordig op kamers en is te zien in ‘Nieuwe Tijden’, maar volgende week staat er een bezoekje aan zijn moeder op de planning.

Vader

Sil gaat niet voor de lol even theeleuten bij zijn moeder, maar hij heeft heftig nieuws. Sil komt namelijk om te vertellen dat hij vader wordt. Zijn ex-vriendin Fien is zwanger, maar ondertussen is Sil alweer verliefd op iemand anders.Wat je dan doet? Advies vragen aan je moeder, natuurlijk.

#GTST Nieuws: Sil Selmhorst op dinsdag 3 juli een dagje terug in Meerdijk!https://t.co/w5ev7P4p2B pic.twitter.com/wx0Tm8HPM0 — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 26 juni 2018

Bron: Grazia.nl. Beeld: Facebook.