Oude bekenden te zien in nieuw seizoen 'Kees & Co'

Vanaf 22 februari is Kees & Co weer te zien op RTL 4. Het tweede seizoen belooft verrassend te worden, want er zullen oude bekenden opduiken.

In het tweede seizoen van Kees & Co worden we weer meegenomen in het chaotische leven van Kees Heistee, gespeeld door Simone Kleinsma. In de eerste aflevering wordt het leven van Kees al op z’n kop gezet door de terugkeer van oude bekenden. Wie dat zijn? Dat blijft nog even spannend. Fans van de show denken aan dochter Anne of misschien wel buurvrouw Sonja.

Nieuwe Coosje

Een ding weten we wel al: Chantal Janzen is in het nieuwe seizoen niet meer te zien. De rol van Coosje wordt in seizoen 2 gespeeld door actrice Tina de Bruin. In de eerste aflevering is er gelijk conflict tussen Kees en Coosje. Kees vindt dat Coosje de huishoudelijke taken niet goed uitvoert. Coosje daarentegen is met iets heel anders bezig: ze wil trouwen met Rudy.

De eerste aflevering van Kees & Co is op 22 februari te zien op RTL 4. Videoland-abonnees kunnen de aflevering een week eerder bekijken.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL