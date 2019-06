Foto van Winston Gerschtanowitz opgedoken en fans geloven níet dat hij het is

Winston Gerschtanowitz is volgens heel wat vrouwen een leuke man om te zien. En dat was, zo blijkt, altijd al zo.

Fotograaf William Rutten deelt op Instagram een oude foto van Winston. Hoe lang geleden het kiekje precies is gemaakt, laat hij niet weten.

Advertentie

Toen

Fans kunnen amper geloven dat het echt Winston is. Vermoedelijk speelde hij in Goudkust toen deze foto door William werd gemaakt. Met een recentere foto van de presentator naast het oude plaatje schrijft William: ‘Ik vind dat zo leuk aan een archief, zien hoe mensen ouder worden. Ik vind mensen naarmate ze ouder worden ook interessanter worden, er zit een soort rust en wijsheid in het gezicht. Je ziet letterlijk dat men dingen heeft meegemaakt. En heel raar, maar mannen worden bijna altijd mooier na hun 35ste (ook daar zijn uitzonderingen natuurlijk!)’.

‘Zo’n knappe man, niet te doen’, luidt het in de reacties.

Zou jij hem herkennen, op links?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP