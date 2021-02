Zieke kinderen hebben het al moeilijk genoeg. Daarom vervult Make-A-Wish Nederland wensen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. “Hoop en vertrouwen zijn zo belangrijk. Voor het kind én voor de ouders.”

Libelle samen met Make-A-Wish

“De periode vanaf het moment dat we met een kind en de ouders de wens bespreken tot aan de vervulling van de wens, noemen wij een Wish Journey”, vertelt Hanneke Verburg, directeur van Make-A-Wish Nederland. “Dit is altijd weer een bijzonder traject, waar veel mensen maandenlang mee bezig zijn en dat aansluit op het kind van wie de wens in vervulling gaat. Uit onderzoek blijkt dat dit zowel het kind als het gezin weer hoop en vertrouwen geeft. Wat wij willen is ervoor zorgen dat Make-A-Wish standaard in de behandelprocedure van artsen komt en dat iedere arts, verpleegkundige of pedagogisch medewerker tegen een ziek kind zegt: ‘Wat jij nodig hebt, is dat jouw liefste wens in vervulling gaat.’”

3 allerliefste wensen

Elk jaar vervult de organisatie meer dan 650 allerliefste wensen. Vorig jaar waren dat onder andere deze mooie wensen.

Superstoere brandweervrouw

Met een hoge snelheid en loeiende sirenes kwam een brandweerauto bij de 5-jarige Meike de straat in rijden. “Ze komen voor mij”, zei ze beduusd toen ze voor de enorme wagen stond. Met een echt brandweerpak aan stapte ze in, op weg naar een avontuurlijk dagje helpen bij de brandweer. Meike had de dag van haar leven!”

Een échte Bond

Sam (14) kroop in de huid van James Bond. Hij werd opgehaald in een Porsche 911 Targa en toen hij in zijn pak naar buiten kwam, begon de buurman spontaan James Bond-muziek te spelen op zijn trompet. Nadat Sam weer was thuisgebracht bereidde een sushi-chef live een onvergetelijk diner voor hem.

Bakken maar!

De allerliefste wens van de 12-jarige Saliya was kort maar krachtig: een mooie taart bakken. Dat is niet zo gek, want op de vraag wat Saliya later wil worden, antwoordde ze direct “Bakker!” Ze werd opgehaald in een feestelijk versierde roze limousine en heeft in haar prachtige unicorn-schort een heerlijke unicorn-taart gebakken. Saliya’s broertje en zusje hadden ook een leuke dag: zij mochten de dieren van een zorgboerderij voeren en hebben zelfs een babygeitje de fles gegeven.

Bijzonder goed doel

Make-A-Wish Nederland zet alles op alles om zo veel mogelijk allerliefste wensen te vervullen van ernstig zieke kinderen tussen 3 en 18 jaar. Dit doet de stichting met ruim 400 vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners. Make-A-Wish is daarbij volledig afhankelijk van partners en particuliere donateurs. Vanaf € 5,- kun je al meehelpen aan een wensvervulling.

