Ouderen moeten boete betalen als ze vaak vallen

Een nieuwe regel in zorginstellingen zorgt ervoor dat ouderen moeten bijbetalen als ze vaak noodhulp inschakelen na een val.

Als ouderen bijvoorbeeld meer dan 3 keer per jaar hulp inschakelen, dan kan dat geld kosten.

Extra mensen nodig

Zo betalen mensen in het ene verzorgingstehuis na elke 3e keer dat een alarmeringssysteem wordt ingeschakeld 37,50 euro per incident. In een ander tehuis is dat zelfs 50 euro per valpartij nadat iemand 3 keer is gevallen. De maatregel is bedoeld om zo minder hoge personeelskosten te hebben: elke keer dat iemand valt en om hulp vraagt, kost dat mankracht.

Het gebeurt veel

“Mensen denken soms dat alles gratis is, maar als zorginstelling kun je je een gratis dienst niet permitteren”, zo laat een woordvoerder van het verzorgingstehuis weten. Maar het gebeurt heus niet zo streng: “We laten niemand liggen”. Per jaar belanden er in Nederland zo’n 90.000 65-plussers op de spoedeisende hulp na een valpartij.

Bron: AD. Beeld: iStock