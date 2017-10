Het is een kwestie van beleefdheid: opstaan als er iemand op leeftijd in de bus of trein stapt. En dat doen we allemaal graag.

Maar volgens experts zouden we dat eigenlijk helemaal niet moeten doen.

Fit

Het is voor hun eigen bestwil, zeggen ze. Deskundigen vinden het ‘verplichte staan’ namelijk een manier voor ouderen om actief te blijven. Ze moeten worden ‘aangemoedigd’ om in een actieve modus te blijven. Volgens professor Muir Gray is daarom staan in een bewegende bus, tram of trein een hele goede oefening voor ouderen. Het kan hen helpen om langer fit en vitaal te blijven.

Goed nadenken

Ouderen hebben volgens deskundigen vaak gebrek aan conditie en als ze dus de deur uit zijn, dan moet dat lekker getraind worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen op middelbare leeftijd zich zó 10 jaar jonger kunnen voelen als ze lichamelijk wat meer ‘doen’. Ook laten studies zien dat de kans op dementie afneemt wanneer oudere mensen lichamelijk actief bezig zijn. En ja, daar valt simpelweg ergens staan dus ook onder.

Bron: The Independent. Beeld: iStock