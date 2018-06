Ouders Anne Faber houden betoog in rechtszaal dat door merg en been gaat

Anne Faber werd eind september op gruwelijke wijze van haar leven beroofd. Deze week is de rechtszaak tegen verdachte Michael P. van start gegaan. Zojuist, op de tweede dag van het proces, hebben Annes ouders een hartverscheurend betoog gehouden. “Het ergste wat me kon gebeuren, is me gebeurd. Anne was het meest waardevolle in mijn leven”, zo luidden de woorden van Annes vader. Op verzoek van de ouders, zat Michael P. tijdens hun slachtofferverklaringen in een andere zaal. Wel keek hij via een videoverbinding mee, en kon hij dus ieder woord van hen horen.

Eenzaam gestorven

RTL Nieuws-verslaggever Jeroen Wetzels is bij de hoorzitting en citeerde de ouders op Twitter. De moeder vertelde over hoe ‘onvoorstelbaar veel angst en pijn er door het toedoen van de verdachte is ontstaan’, en dat ‘woede en verdriet zich hebben verspreid als een olievlek’. “Wat er precies is gebeurd op die avond, zullen we nooit weten. Het blijft als een horrorscenario door m’n hoofd spelen. In alle scenario’s heeft m’n dochter enorm geleden en is ze eenzaam gestorven.”

Gesloten kist

Ze vertelde over de hartverscheurende periode na het overlijden van Anne. “Ik voelde me schuldig als ik in bed ging liggen, maar het moest, om verder te zoeken.” Twee weken later en na forensisch onderzoek, mochten ze bij het lichaam van hun dochter komen. “We waren voorbereid met foto’s, maar toch moesten we elkaar vasthouden om overeind te blijven. Was dit het lichaam van onze dochter? Wat we zagen, is niet te beschrijven. Alle mooie woorden die ik haar nog wilde zeggen, waren verdwenen. Anne is thuis opgebaard in een gesloten kist.”

Bange vrouwen

De familie zal nooit meer compleet zijn, vervolgt de moeder. En ook vrienden en collega’s worstelen met hun verdriet. Maar heel Néderland is erdoor geraakt, merken de ouders. “Zelfs vrouwen die Anne niet kennen, vertellen me dat ze bang zijn geworden.” De moeder vroeg de verdachte te veroordelen tot dertig jaar gevangenisstraf en tbs.

Alles verwoest

Daarna was de vader aan het woord. Bij hem overheerst woede. “Ik zou het recht moeten hebben de dader zelf te straffen”, klonk het. “Ik ben ontzettend kwaad. Het ergste wat me kon gebeuren, is me gebeurd. Anne was het meest waardevolle in mijn leven.”

Zin in het leven, heeft ‘ie niet meer, geeft de man toe. “Maar ik moet verder. Ik ben het verschuldigd aan de mensen om me heen. Anne was geweldig. Ze had zoveel levenslust. (…) De dader heeft alles verwoest. Annes leven, mijn leven, de levens van de mensen die van haar hielden. Ik had hier helemaal niet moeten hoeven staan. Wij allemaal niet. Het is ondraaglijk. (…) Mijn mooie dochter is voorgoed uit mijn leven verdwenen. Ik zal haar stralende lach nooit meer zien.”

Michael P. kreeg de kans te reageren op de woorden van Annes ouders. Dat deed hij als volgt:

Bron: RTL Nieuws, Twitter Jeroen Wetzels. Beeld: ANP