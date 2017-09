Ouders weigeren ziek dochtertje te laten behandelen en de gevolgen zijn vreselijk

Begin dit jaar werd de kleine Abigail thuis geboren en alles ging goed met het kleine meisje. Tot de kraamverzorgster de volgende dag terugkwam en de alarmbellen gingen rinkelen.

Toen de kraamverzorgster de volgende dag terugkwam bij de familie, merkte ze al snel verschillende symptomen van geelzucht op. Ze adviseerde de ouders dan ook om meteen naar het ziekenhuis te gaan. Zij wist dat wanneer ze niets zouden doen het meisje hersenbeschadiging op zou kunnen lopen of het zelfs niet zou kunnen redden. Daar wilde de ouders van het meisje niet naar luisteren. Haar moeder Rachel zou gezegd hebben: “God maakt geen fouten”, en er daarmee vanuit zijn gegaan dat alles in orde was met het meisje.

Hulp inschakelen

De volgende dag bleek dat niet het geval te zijn. Het meisje at niet goed meer en hoestte ook bloed op. Het enige wat haar moeder deed, was haar warm proberen te houden met een föhn. Het meisje had toen ook al een vreemde kleur. De moeder van Rachel wilde toen het de volgende dag nog slechter ging met het meisje hulp inschakelen, maar dat hield haar dochter tegen. Die ochtend overleed het meisje aan de gevolgen van geelzucht.

Celstraf

De ouders belden de politie niet, maar wilden bidden om het meisje weer ‘tot leven te wekken’. Het was uiteindelijk de broer van Rachel die de politie inschakelde. Uit de autopsie bleek dat het meisje inderdaad was overleden aan geelzucht en ze nog had kunnen leven als ze naar het ziekenhuis was gebracht. Daarom riskeert het koppel nu een celstraf van 15 jaar. Eerder werden ze vrijgelaten nadat er een borgsom van 64.000 werd betaald, maar begin oktober staan ze opnieuw voor de rechter.

Ouders weigeren behandeling voor geelzucht pasgeboren dochter. De gevolgen zijn verschrikkelijk https://t.co/rjRphzMqun #hln pic.twitter.com/vNcwHc6iWG — HLN.BE (@HLN_BE) 29 september 2017

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter.