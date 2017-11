Ouders zijn enórm verontwaardigd over de bizarre vragen op dit proefwerk

Scholieren van een basisschool in Virginia kregen een proefwerk met wel heel ongewone vragen onder hun neus geschoven. In de test werd onder meer gevraagd hoe je een jongere man noemt die een relatie heeft met een oudere vrouw (‘boy toy’) en hoe je de vriendin noemt van een getrouwde man (minnares).

Ouders wisten dan ook niet wat ze meemaakten toen ze zagen wat voor vragen hun kinderen moesten beantwoorden. “Ik kan niet geloven dat een docent dit geeft aan een 11-jarige. Niemand in het schoolsysteem hoeft mijn dochter te leren wat een ‘trophy wife’, een minnares of een boy toy is”, reageert een boze moeder.

Lesmateriaal

De school geeft toe dat dit soort vragen inderdaad echt niet kunnen en stelde een onderzoek in. Zo ontdekten ze dat de docent in kwestie het formulier van internet had gedownload. “Deze content is niet onderdeel van het lesmateriaal en is ook geen gepast leergereedschap voor kinderen van deze leeftijd. Deze opdracht was ook niet opgenomen in het wekelijkse lesplan dat vooraf altijd wordt bekeken.”

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de docent die deze proefwerken uitdeelde.

