Ouders vervullen bucketlist 2-jarig dochtertje dat nog maar 5 maanden te leven heeft

In augustus 2016 beviel mama Charlene Ebbs van de kleine Kalani (2). De eerste maanden waren heerlijk, maar in december kreeg het gezin verschrikkelijk nieuws te horen.

Baby Kalani bleek een zeer zeldzame hersentumor te hebben en moest daarvoor intensief behandeld worden.

Geboorte

“Vanaf het allereerste moment dat ik haar in mijn armen hield, wist ik dat ik haar altijd zou beschermen. Ze was zo onschuldig, fragiel, kostbaar en perfect. Ik had nooit kunnen denken dat er zo snel nieuws zou komen dat ons hele leven op kop zou zetten”, vertelt Charlene aan de Britse krant The Metro.

Helemaal mis

In december beseften Charlene en haar man Justin dat er iets mis was. Het lukte Kalani niet om de bewegingen van haar nekje en hoofd onder controle te houden. Daarnaast kon ze soms urenlang schreeuwen waarna ze vervolgens moest overgeven.

Haar ouders grepen in en brachten haar naar het ziekenhuis. Daar kregen ze het verschrikkelijke nieuws te horen: het meisje blijkt een zeer zeldzame hersentumor te hebben, en zogenaamde ATRT. De tumor zorgt ervoor dat haar hersenvocht niet kan vloeien, waardoor er een dodelijke druk wordt opgebouwd in haar hersenen.

Ellende

51 weken chemotherapie en 27 sessies radiotherapie verder, hoopten ze dat de ellende voorbij zou zijn. Maar ook dit bleek niet het geval. Tijdens een controle was er opnieuw een vlek te zien op de MRI-scan. De tumor bleek agressief te zijn gegroeid. Er was geen hoop meer: het meisje heeft nog maar enkele maanden te leven.

Dromenlijstje

De ouders besloten het verdriet uit te stellen en nog zoveel mogelijk van hun dochtertje te genieten. “We willen haar niet in het ziekenhuis laten sterven. Ze moet bij ons zijn, ze moet weten hoe mooi het leven kan zijn”, aldus Charlene en Justin. De ouders besloten daarnaast ook om een bucketlist op te stellen. Dit ‘dromenlijstje’ gaan de ouders stap voor stap de af, in de hoop om het korte leven van het meisje nog zo gelukkig mogelijk te maken.

Activiteiten

“We plannen nu tripjes naar de dierentuin en naar attractieparken. We mogen daar zelfs een nachtje blijven slapen”, vertelt de moeder van drie. “We houden filmavonden met haar favoriete figuurtjes. We doen ook wat fotoshoots met iedereen die we graag zien. En we hebben onze handafdrukken laten vereeuwigen. Op onze wensenlijst staat ook nog een puppy, want ze houdt zo van diertjes. Die willen we met Kerstmis nog aan haar kunnen geven.”

