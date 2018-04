Ouders van dertien zonen krijgen wéér een jongetje: "Het werd eigenlijk wel tijd voor een meisje"

Het gaat er bij een bevalling natuurlijk om dat het kindje gezond is, maar als je al dertien zonen hebt dan hoop je stiekem toch dat je volgende kindje eindelijk een keer een meisje is. En dan beval je, en dan is het wéér een jongetje.

Dat overkam het Amerikaanse stel Jay en Kateri Schwandt uit de staat Michigan. Het stel was voor de veertiende keer in verwachting en hebben thuis al dertien jongens rondlopen. Ze hoopte dus heel erg dat het dit keer eindelijk een keer een meisje zou zijn, maar niets was minder waar. De vrouw beviel deze week weer van een jongen. Tegen de lokale media zegt de vader: “We hebben het nu veertien keer geprobeerd en geven de hoop op een meisje maar op.”

Niet meer kinderen

Het stel hield het tot het laatste moment spannend en wilde voor de bevalling niet weten wat het geslacht van het kindje was, dat wisten ze bij al hun kinderen niet. “Het doet er eigenlijk niet toe, maar na dertien zoons werd het eigenlijk wel tijd voor een meisje.” De ouders geven het dan ook maar op en willen niet meer kinderen, maar dat zeiden ze ook na zoon nummer dertien een paar jaar geleden…

Family welcomes 14th son: ‘I can’t imagine not doing this’ https://t.co/jBx3hP6mhE Special congratulations from me to Jay and Kateri Schwandt — RICHARD J NGOWI (@richngowi) 20 april 2018

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.