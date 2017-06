Ouders doen poging om kinderen te redden door ze uit brandende flat Londen te gooien

Afgelopen nacht is er in een flatgebouw in een Londen een grote brand uitgebroken. Omdat het midden in de nacht gebeurde, lagen veel mensen in bed. Volgens ooggetuigen probeerden bewoners hun kinderen naar beneden te gooien om ze te redden.

Een ooggetuige vertelt aan de Britse krant The Guardian dat ze een vrouw zag die probeerde haar baby te redden door het uit het raam te gooien vanaf de 9e of 10e verdieping. “Ze gebaarde dat ze zou gooien en dat iemand haar kindje op moest vangen. Een man rende naar voren en wist de baby te vangen”, vertelt de vrouw.

Wanhoop

Een andere omstander vertelt dat er ook een andere vrouw was die haar zoontje van een jaar of 5 uit het raam gooide. Met dat jongetje zou het, op een paar botbreuken na, goed gaan. Er zouden ook schreeuwende mensen gehoord zijn bij het gebouw die riepen dat er kinderen gered moesten worden, maar omdat de brandweer niet bij de bovenste verdiepingen kon komen, kon er niet ingegrepen worden. Uit wanhoop sprongen mensen van grote hoogte naar beneden, maar de kans dat ze die sprong overleefd hebben, is klein.



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.