Hoopvol nieuws voor ouders (én hun kinderen) die in het leger zitten 

Als je als vader of moeder in het leger zit en regelmatig op uitzending moet, mis je veel van je kinderen. Veel meer dan je wilt. De Nederlandse Mark weet er alles van.

En hij heeft de Kamer verzocht om dat leed íets te verzachten, met een kleine, maar veelbetekenende maatregel.

Extra verlofdag

Mark Brouwer verblijft momenteel als uitwisselingsmarinier in de Verenigde Staten. En daar viel hem iets op aan alle militaire vaders en moeders. “Als Amerikaanse militairen een maand of langer weg zijn geweest, mogen de kinderen een dag van school thuis blijven bij terugkomst”, omschrijft hij op Twitter, bij een foto waarop hij, in uniform, met zijn zoon aan het lunchen is. Volgens Mark is dat in Nederland niet altijd zo.

Als US militairen een maand of langer weg zijn geweest mogen de kinderen een dag van school thuis blijven bij terugkomst (Familyday). Omdat ze ze afgelopen weken genoeg vrije dagen hadden op school wezen lunchen. Dat mag elke dag trouwens. #backhome #supportfamily 🇺🇸 pic.twitter.com/HcvyZfFtiF — Mark Brouwer (@markbrouwer2010) November 14, 2019

Oproep aan de Kamer

Nee, als papa of mama thuiskomt van een missie op een werkdag, moeten de kinderen in ons land eigenlijk gewoon naar school – hoe lang ze ook weg zijn geweest. En dat moet anders, vinden Mark, andere militairen en nu ook een meerderheid in de Kamer. Marks oproep aan politici heeft namelijk gehoor gekregen. Ook Bep Heuving (58), wiens man vroeger vaak, lang en ver op uitzending is geweest als militair, vindt het een fantastisch plan. Sterker nog: van haar mogen er nóg meer verlofdagen voor de kinderen gegeven worden.

Emotioneel weerzien

Die terugkomst is namelijk een feest, maar ook heel ingrijpend moment voor het hele gezin, zo omschrijft ze aan ons: “Dat waren heel spannende dagen, om na een half jaar je vader of man weer te zien. We haalden hem op uit een kazerne. De mannen kwamen aan gemarcheerd en stonden dan met de hele groep aangetreden. Mijn man is heel lang en bewoog dan wat heen en weer, om de aandacht te trekken van de kinderen. Dan nog een toespraak, op de plaats rust… en ja hoor, dan mochten ze naar papa toe. Wat een feest. Ik word er nog emotioneel van. Ze kropen zowat in hem. En dan gauw naar huis. Hij moest alles zien, horen, luisteren en proeven en met ze spelen.”

Reïntegreren in het gezin

De volgende dag moesten de kinderen gewoon weer naar school. Terwijl het volgens Bep voor het hele gezin wel goed is om wat meer dagen weer aan elkaar te kunnen wennen. “Will was na zijn terugkomst een paar weken vrij, maar de kinderen helaas niet. Ook vaders moeten weer reïntegreren in het gezin. Gelukkig ging dat hier altijd prima, maar bij anderen kan dat problemen geven, omdat vaders zich ineens weer overal mee gaan bemoeien.”

Geen wet nodig

Volgens VVD-Kamerlid André Bosman kan het dagje extra verlof al heel snel ingevoerd worden. “We hoeven hier helemaal geen wetgeving voor te maken. Dat duurt ook veel te lang”, vertelt hij tegen de Telegraaf. “Er moet gewoon een ministeriële beschikking komen waarbij de Onderwijsinspectie terugkeer van een ouder na een militaire missie aanmerkt als geoorloofd verlof buiten de vakantie. Dat is makkelijk te toetsen door een leerplichtambtenaar.”

Lijkt me een goed plan. Papa of mama na een paar maanden weer thuis is wel een feestdag waard — P.K. Smit (@KPiekla) November 20, 2019

Bron: RTL Nieuws, de Telegraaf.