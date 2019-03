Ouders Lotte van der Zee: 'We voelen ons verdrietig en gelukkig tegelijk' 

De ouders van Lotte van der Zee beleven momenteel de grootste nachtmerrie van iedere vader en moeder. Toch nemen ze de tijd om iedereen te bedanken voor al het medeleven.

Op de Instagram-pagina van hun dochter delen Bert en Eugeniek van der Zee een foto waarop ze de hand van hun 20-jarige dochter vasthouden. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden sinds ze eind februari werd getroffen door een hartaanval op skivakantie in Oostenrijk.

Verdriet delen

“Als je verdriet met elkaar deelt, kun je verdrietig en gelukkig tegelijk zijn. Dit is iets dat jullie ons de afgelopen week hebben laten voelen”, schrijven Bert en Eugeniek. “Daarom willen we jullie ontzettend bedanken voor alle mooie berichten en voor jullie oprechte en liefdevolle steun. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen intens met Lotte en ons meeleven.”

Kracht

De ouders vertellen hoe ze door de machteloosheid het gevoel kregen dat ze er alleen voor stonden. Maar: “Uit alle steunbetuigingen hebben we juist kracht weten te putten en we zijn ervan overtuigd dat Lotte dit ook zo voelt. Wij ervaren jullie steun als werkelijk hartverwarmend.”

Ander ziekenhuis

Ook geven ze een update over de situatie van Lotte. Die is helaas nog onveranderd. “Wel is ze inmiddels overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij nog steeds in kritieke toestand onder intense supervisie van artsen in slaap wordt gehouden.”

Bron: Instagram Lotte van der Zee. Beeld: ANP