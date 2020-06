Ouders Madeleine McCann per brief ingelicht dat dochter dood is

2 weken nadat de Duitse justitie bekendmaakte dat ze een verdachte in de zaak van Madeleine McCann hebben aangehouden, hebben de ouders een brief gekregen waarin wordt bevestigd dat het meisje niet meer leeft.

In de brief onthult de Duitse justitie niet op basis waarvan ze deze conclusie trekken. Dat melden Britse media.

Update: de ouders van Madeleine McCann hebben in een reactie op Facebook laten weten dat het nieuws over de brief niet waar is. Zij zeggen geen brief te hebben ontvangen waarin staat dat Madeleine niet meer in leven is. “Net als andere verhalen die niet waar bleken te zijn, heeft ook dit verhaal weer gezorgd voor onnodige angst bij vrienden en familie en heeft het onze levens weer op zijn kop gezet”, schrijven ze daarover.