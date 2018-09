Ouders van meisjes spoordrama Oss schrijven emotionele dankbrief

De ouders die twee dochters verloren bij het treinongeluk vorige week in Oss, hebben een dankbrief geschreven aan iedereen die hen geholpen en gesteund heeft.

Naast het overlijden van hun twee dochters, raakte hun oudste dochter van 11 na het ongeluk in coma. Vijf dagen later werd ze wakker en was toen helder en goed aanspreekbaar. Dat schrijven haar ouders in een open brief die vrijdagmiddag op de website van de gemeente Oss verscheen.

De dankbrief

Maandagavond 24 september ontwaakte onze oudste dochter uit de vijf dagen durende coma. Het spannendste moment voor ons sinds de dag van het ongeluk. Ons meiske bleek redelijk helder en goed aanspreekbaar.

Op de vele vragen die ze heeft geven we haar eerlijk antwoord. Ze weet zich te herinneren dat ze in de stint is gestapt. Ze is op de hoogte van het verlies van haar zusjes. Zodra de artsen van de Intensive Care het verantwoord vinden mag ze deze afdeling verlaten om op een andere locatie in het ziekenhuis verder te herstellen. Het herstel gaat nog lang duren en er zal een intensieve en zware revalidatie gaan volgen.

Wij bedanken als eerste het zeer vakbekwame en betrokken team van artsen en verpleegkundige die vanaf donderdag keihard gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat wij ons meiske zouden behouden. Het is ze gelukt en wij zijn ze ontzettend dankbaar. De ambulancemedewerkers die ter plekke een zeer zware taak hadden en toch het juiste deden waardoor haar meer leed bespaard is gebleven. Medewerkers van de traumahelikopter. De politie die alles wat nodig was heeft gedaan en nog doet om het leed te verzachten en ons bij te staan. Brandweer, slachtofferhulp, medewerkers van de GGZ, onze huisartsen, mensen van de gemeenten in wijkgebouw De Hille en alle andere vrijwilligers.

Wij zijn vanaf dag één bij ons meiske geweest om haar te helpen in de strijd die zij moet voeren. We hebben elke dag tegen haar zusjes in het mortuarium vertelt dat we heel veel van ze houden en hoe het met hun oudere zusje gaat. Daar ging onze aandacht naar uit. Dat was onze dagtaak. Daarom hadden wij geen flauw idee wat er in Oss en Nederland leefde. Pas nu dringen enkele berichten tot ons door en vertellen onze ouders hoe iedereen meeleeft. We willen daarom ook naar iedereen die ons een warm hart toedraagt en met ons meeleeft en ons op diverse manieren ondersteunt heel hartelijk bedanken. Het steunt ons enorm. Onze familie, onze vrienden, de buren, de school van onze kinderen, de inwoners van Oss, heel Nederland, hartelijk dank. Jullie helpen ons om het verlies te verzachten en ons meiske er weer bovenop te helpen.

Het ongeluk

Het spoordrama in Oss gebeurde vorige week donderdag. Daarbij botsten een elektrische bakfiets, ook wel Stint genoemd, en een trein tegen elkaar aan. Hoe is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Vier kinderen die in de Stint zaten zijn daarbij omgekomen en de 32-jarige bestuurster en het 11-jarige meisje raakten zwaargewond.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Oss.nl. Beeld: iStock