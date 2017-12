Vorig jaar haalde de kleine nagellakheld Tijn Kolsteren ruim 2,5 miljoen euro op voor Serious Request. Op 7 juli 2017 overleed de kleine Tijn op 6-jarige leeftijd aan hersenstamkanker. Zijn ouders hebben dit jaar zijn nagellakactie doorgezet en lakten alweer 49.000 euro bij elkaar.

De vader van Tijn maakte vandaag de tussenstand van 49.000 euro bekend in de uitzending van Serious Request. Een prachtig bedrag, maar het is nog niet alles, want de nagellakactie gaat door! Tot en met 30 december kunnen mensen hun nagels laten lakken voor het goede doel op de Grote Markt in Breda.

Foto: De familie van Tijn kwam dit jaar weer naar het Glazen Huis.

Liedje voor Tijn

Zangeres Miss Montreal schreef vorig jaar een speciaal nummer voor Tijn en zong dit vandaag nogmaals live in het Glazen Huis. Bekijk het hier in de video van 3FM:

Elke dag de mooiste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: 3FM. Beeld: ANP