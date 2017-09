Ouders ontmoeten jongetje dat hart kreeg van hun overleden dochter

Alaiya was twee jaar toen ze overleed aan hersenvliesontsteking. Een jongetje van 10 maanden, Mason, kreeg haar hart. Maar het duurde nog twee jaar voordat beide families elkaar ontmoetten.

Deze zomer was het eindelijk zover. Lacey en Brandon, de ouders van Alaiya, reisden naar Nashville, Amerika. Lacey vertelt: “Toen we Mason zagen, voelden we direct een connectie met hem. Het was zo’n opluchting om hem zo energiek en blij te zien. Dat bewees voor ons hoe perfect het hart van onze dochter voor hem was.”

Ontmoeten

Toch was de ontmoeting bitterzoet voor ze. “Als ouders willen we al onze kinderen bij ons houden en dat is gewoon niet het geval. We zijn zo blij dat Mason het goed doet, maar, als ouders, zouden we er alles voor over hebben om onze lieveling terug te krijgen.”

Gewend

Ook voor Masons moeder Angela was het een bijzondere ontmoeting. “Ik ben er nog steeds verbaasd over hoe snel Mason contact met ze legde. Normaal gesproken duurt het weken voordat hij een beetje aan nieuwe gezichten is gewend. Bijna alsof hij ze al jaren kende.”

Elke dag de mooiste berichten van Libelle in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Haar kinderen achterlaten, dat geeft Mylene het meeste verdriet. Ze heeft een erfelijke vorm van borstkanker.

Bron: Little Things. Beeld: Facebook World of Broken Hearts