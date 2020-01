Ouders van peuter die onder omgevallen Ikea-kast kwam krijgen 46 miljoen dollar

Ruim 2 jaar geleden vond het tragische ongeluk plaats: de Amerikaanse peuter Jozef kwam onder een Malm-ladekast van Ikea terecht. Het jongetje overleed. Nu, in het jaar dat Jozef 5 jaar oud zou zijn geworden, is bekend geworden dat Ikea hier een flinke schadevergoeding voor moet betalen.

46 miljoen dollar moet Ikea betalen aan de ouders van Jozef. Dat is ruim 41 miljoen euro. Het zou gaan om de grootste schikking ooit voor de dood van een kind.

Terugroepactie

Toen het vreselijke incident in 2017 plaats vond, liep er al een tijd een terugroepactie voor de Malm-kast waar het jongetje onder terecht kwam. Ikea riep de kast terug, omdat hij makkelijk omviel wanneer hij niet was vastgemaakt aan de muur. Precies dat is er ook gebeurd, maar de ouders van Jozef hadden de waarschuwing gemist.

Verklaring

Ondanks dat Ikea destijds voor het gevaar gewaarschuwd heeft, neemt het bedrijf nu de schuld op zich. In een verklaring zegt Ikea: “We blijven ons inzetten om dit zeer belangrijke probleem op het gebied van huisveiligheid aan te pakken. Nogmaals, we betuigen onze diepste deelneming.”

Vergelijkbare situaties

In Amerika zijn dit soort vreselijke ongelukken met meubels van Ikea vaker voorgekomen. Volgens USA Today zijn er zeker 9 kinderen overleden door de gevaarlijke ladekasten van Ikea. Er werd ook al eerder een soort gelijke schadevergoeding uitgekeerd bij een vergelijkbaar ongeluk. Toen moest Ikea 50 miljoen dollar betalen. In Nederland is dit nooit voorgekomen. Vanwege Europese regelgeving moet bevestigingsmateriaal worden meegeleverd bij de ladekasten.

Het zou volgens de grootste schikking ooit zijn voor de dood van een kind https://t.co/0xKWxem2sX — RTL Nieuws (@RTLnieuws) January 7, 2020

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock