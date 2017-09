Deze ouders verloren drie kinderen in drie dagen tijd

Een kind verliezen is een van de zwaarste dingen die een mens kan overkomen. De wond die zoiets achterlaat, heelt nooit helemaal. Les en Celeste Chappell hebben drie van zulke wonden.

Het Amerikaanse echtpaar nam in juli dit jaar afscheid van drie van hun kinderen. Na jaren van lijden was dat het enige dat ze konden doen: ze in leven houden was nóg pijnlijker.

Ongeneeslijk ziek

Hun zoons Christopher (20) en James (15) en hun dochter Elizabeth (19) leden alle drie aan de ongeneeslijke ziekte van Batten. Al op jonge leeftijd begonnen de symptomen van die ziekte zich voor te doen, al herkenden ze die niet direct.

De ziekte van Batten is een stofwisselingsziekte en treft vooral kinderen. Zij worden langzaam blind en krijgen aanvallen. Spiergroepen vallen een voor een uit, hun persoonlijkheid verandert en uiteindelijk kunnen ze zelfs niet meer slikken.

Zonnige vrijdag

Na maanden van sondevoeding, toen hun kinderen al niks meer konden, maakten Les en Celeste de moeilijkste beslissing in hun leven en lieten hun drie kinderen gaan. Christopher, James en Elizabeth werden op een zonnige vrijdag in juli naast elkaar op bed gelegd en kregen morfine en lorazepam.

Toen werd de sondevoeding stopgezet en begon het wachten en bidden. Het hospiceteam dat ze begeleidde, had gezegd dat het dagen kon duren voordat hun lichamen het op zouden geven. Dat gebeurde niet.

Tragedie niet over

Diezelfde vrijdag overleed Elizabeth. James volgde op zaterdag en Christopher op zondag.

Het lijden is nog niet over voor de familie. Hun zoontje Samuel heeft ook de ziekte van Batten. In de tombe waar zijn broers en zus al liggen, is een plek voor hem vrij.

