Wauw: Ouders vinden vermiste dochter na 24 jaar eindelijk terug

Op 3-jarige leeftijd verdween de dochter van de Chinese Wang Mingqing. Na een bittere speurtocht van maar liefst 24 jaar is ze teruggevonden en kan Wang zijn dochter eindelijk weer in z’n armen sluiten.

Tevergeefs

Terwijl haar ouders in een fruitkraam werkten, is het jonge meisje zoek geraakt. Jarenlang zochten Wang en zijn vrouw naar hun dochter. Ze plaatste advertenties in kranten en op internet, maar tevergeefs.

Taxi

Wang is zelfs taxichauffeur geworden in de hoop dat zijn dochter ooit als passagier bij hem in de auto stapt, meldt BBC News. Bij gebrek aan een foto van zijn dochter Qifeng, liet hij iedere passagier een foto van zijn andere dochter zien.

Schets

Wang en zijn vrouw gaven niet op. Ze moesten zouden hun dochter terugvinden. Maar deze bittere zoektocht leverde pas wat op toen de politie een schets maakte van hoe Qifeng er nu als volwassen vrouw eruit zou zien. De tekening werd online door verschillende media opgepakt en er kwam uiteindelijk reactie op.

Ontmoeten

De vrouw, die nu door het leven gaat als Kang Ying, schrok van de tekening. Er waren zo veel dat ze besloot te reageren op de oproep. Er werd een dna-test gedaan en die bleek positief. “Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel hoop, teleurstelling en wanhoop mijn vrouw en ik de afgelopen 24 jaar hebben gekend”, vertelt Wang. “We kunnen elkaar eindelijk weer ontmoeten.”

Dichtbij

Een bijzonder verhaal. Al blijft nog steeds onduidelijk hoe Qifeng 24 jaar geleden vermist is geraakt. Daarnaast is deze vrouw al die tijd in een nabijgelegen dorpje is opgegroeid. Ze woonde slechts 20 kilometer van haar ouderlijke huis.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Twitter