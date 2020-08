Rolien startte de Oudertelefoon: “Voor luchtige opvoedkwesties, maar ook bij mishandeling”

Door de coronacrisis zitten meer en meer gezinnen thuis met elkaar. En niet voor iedereen is dat fijn en veilig. De Kindertelefoon ontving deze maanden meer telefoontjes dan ooit. ‘Maar waar bellen ouders naartoe als ze met een probleem zitten?’, dacht Rolien Sandelowsky. Daarom startte zij de Oudertelefoon: “Structurele verandering in een gezin, begint bij de ouders.”

Rolien: “’Huh, is er nog geen hulplijn voor ouders?’, is vaak de reactie op de Oudertelefoon. Dat dacht ik ook toen ik met het idee kwam om er één op te zetten. Als ouders een kind hebben dat niet wil eten, als ze structuur in het gezin missen, maar ook als er sprake is van misbruik of mishandeling in het gezin is het niet duidelijk waar ouders makkelijk, gratis en anoniem terecht kunnen. En ik vond dat er daarvoor iets moest komen.”

Voorbereiding

“Het concept ontstond door de coronacrisis. Ik woonde destijds in Portugal en mijn werk lag volledig stil. Toen het idee voor de Oudertelefoon ontstond, heb ik me daar dan ook volledig op gestort. Al gauw vond ik drie compagnons. Samen deden we al het voorwerk en zetten we lijntjes uit naar verzekeraars en vrijwilligers. We stelden een prachtig team samen met vrijwilligers uit de medische sector, de pedagogiek en de psychologie en toen kon de Oudertelefoon officieel gelanceerd worden.”