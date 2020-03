Zó ziet de oudste broer van Frank Dane en Robert Jensen eruit

Tot een paar jaar geleden wisten veel mensen niet dat televisiepresentator Robert Jensen en Radio 538-dj Frank Dane broers zijn. Nu blijken de mannen nóg een broer te hebben, die precies een mix van zijn 2 jongere broers is.

De eerste in de rij van de gebroeders Jensen is Daan Jensen.

In een interview met Veronica Magazine laat Daan weten dat hij eigenlijk elke dag wel aangesproken wordt op zijn broers. “We lijken alle drie op elkaar, dus ja: ook ik word herkend”, aldus de oudste broer. Daan wordt vooral vaak aangezien voor Frank, en dat ziet hij – als oudere broer – als compliment.

Broederliefde

In tegenstelling tot zijn 2 jongere broers is Daan helemaal niet in de mediawereld terechtgekomen. Hij was jarenlang tenniscoach en werkt tegenwoordig als mental coach. Die verschillen in carrière doen gelukkig niets af aan de band die de broers met elkaar hebben. “We zien elkaar niet heel veel, maar dat hoeft ook niet. We zijn er voor elkaar als het ertoe doet”, aldus Daan.

Wat lijken de 3 broers op elkaar:

Oh jee, er is er dus nóg één! Hij is mental coach… #VeronicaMagazine pic.twitter.com/eDU4MB2K2R — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) January 8, 2020

Andere achternaam

Daan en Robert gebruiken hun eigen achternaam, maar Frank niet. Hij gebruikt de naam Dane al heel lang, eigenlijk sinds de tijd dat zijn broer Robert Jensen heel populair was bij Veronica. “Alles om de eeuwige vergelijking te voorkomen. Ik wilde vrij en onafhankelijk zijn”, liet Frank eerder aan het AD weten. De naam Dane verwijst naar de Deense achtergrond van de familie. Eigenlijk heet de radio-dj Frank Kjærby Jensen.

