Zó ziet de oudste dochter van André Hazes er nu uit

Roxeanne en André Hazes jr. staan volop in de spotlights, maar wat veel mensen niet weten, is dat André Hazes nog 2 kinderen heeft: Nathalie en Melvin.

André Hazes was van 1974 en 1979 getrouwd met Annie Dijkstra. Samen kregen zij een dochter, Nathalie. 2 jaar nadat zij uit elkaar gingen, trouwde André met Ellen Wolf. Zij kregen samen zoon Melvin. Melvin leeft volledig buiten de publiciteit en van hem zijn dan ook geen recente foto’s te vinden. Dochter Nathalie gaf in een interview met De Telegraaf eens aan dat ze graag contact zou willen met halfbroer en -zus André en Roxeanne.

Café

Ook vertelde ze in dat interview dat ze naar Spanje is verhuisd om daar een café te openen. Op Facebook kwamen wij een foto tegen van Nathalie en haar neef Stanley in dat café:

@telegraaf @telegraaf_prive leuke foto in de Krant van het eerste kind van Andre Hazes, Nathalie, fantastische vrouw! pic.twitter.com/E05cvdZ45V — Mick Harren (@MickHarren) 4 april 2015

Bron: Facebook. Beeld: ANP