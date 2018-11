Zó ziet de oudste dochter van Herman Brood er nu uit

Lola Brood is de oudste dochter van Herman Brood en Xandra Jansen. Ze heeft ook nog een halfzusje (Holly) en een halfbroer (Marcel). Lola was een tijdje te zien op televisie, maar verschijnt inmiddels niet zo vaak meer in de publiciteit. Hoe ziet ze er nu uit?

Lola is de enige dochter van Herman en Xandra samen. Ze is inmiddels 33 en heeft de afgelopen jaren gewerkt als presentatrice. Ook heeft ze een kledinglijn voor een grote winkelketen gehad. Op social media omschrijft ze zichzelf als ‘schilder, designer en levensgenieter.’ De dochter van Herman Brood is vrij actief op social media en plaatst regelmatig kiekjes van zichzelf. Zo ziet Lola er nu uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Wat wil je nog meer💛 #Ibiza Een bericht gedeeld door Lola Pop Brood (@bylolapop) op 12 Jul 2018 om 1:19 (PDT)

Beeld: ANP.