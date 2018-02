Oudste huisarts van Nederland (93) overleden

Nico van Hasselt, de oudste nog werkende huisarts in Nederland, is overleden.

Van Hasselt was ruim 60 jaar huisarts in Amsterdam. Zelfs op 93-jarige leeftijd bracht hij nog acht huisbezoeken per dag en had hij jaarlijks 9500 patiëntencontacten. Een paar dagen voor zijn 94e verjaardag is hij overleden. “Het is gewoon geluk dat ik het zo lang kan volhouden,” zei hij eens over zijn leeftijd.

Leeftijdsgrens

Nico van Hasselt was regelmatig in het nieuws omdat hij maar door bleef werken. Op zijn 65e kreeg hij te horen dat hij moest stoppen als huisarts, maar dat weigerde hij. Uiteindelijk kreeg hij gelijk en werd de leeftijdsgrens voor huisartsen afgeschaft. Joost van der Wiel maakte een documentaire over de arts: ‘De Hoeder’. Ook werd er een biografie over hem geschreven.

De oudste nog werkzame huisarts is op 93-jarige leeftijd overleden. https://t.co/bMPSIUJzra — Trouw (@trouw) 14 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Parool.nl. Beeld: ANP.