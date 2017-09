De oudste kat van de wereld (32) is niet meer: "Hij was zo'n bijzonder huisdier"

De 9 levens van kat Nutmeg zijn op. Hij is op 32-jarige leeftijd, 144 in kattenjaren, overleden.

En daarmee vestigt het beestje een record. “Het voelt alsof mijn hart eruit gerukt is”, vertelt verdrietig baasje Liz Finley aan Daily Mail.

Abces

Liz en haar man Ian vonden Nutmeg in 1990 in slechte conditie in hun achtertuin. Hij had een abces in zijn nek, waar hij aan geholpen moest worden. De dierenarts schatte op basis van zijn gebit in dat het beestje toen zo’n 5 jaar oud was. En sindsdien is hij een belangrijk lid van de Finley-familie geweest. “Hij was echt een persoonlijkheid, waar ontzettend van gehouden werd”, vervolgt Liz.

Hartaanval

Na dat abces, heeft Nutmeg dus nog járen in huize Finley geleefd. Nu is ‘ie overleden aan een hartaanval, nadat hij met ademhalingsproblemen naar de dierenarts was gebracht. In 2015 kreeg het diertje ook al een hartaanval, maar na een operatie was de kleine tijger weer aardig opgekrabbeld. Tot nu, dus.

Bijzonder huisdier

“Hij was vooral dol op mijn vrouw”, vertelt een net zo verdrietige Ian. “Ik kan niet met woorden omschrijven hoe erg wij hem missen. Het heeft een gat in ons leven achtergelaten, maar we voelen dat zijn geest nog wel bij ons is. Na zijn dood moesten we er een weekje tussenuit, maar dat heeft de pijn niet gesmoord. Hij was zo’n bijzonder huisdier.”

Steeds oudere katten

Katten worden steeds ouder, legt Jason Atherton van Westway Veterinary Group uit. Zo’n 20 jaar, ongeveer. “Dankzij betere voeding, betere zorg én beter toezicht.” Maar de 32-jarige leeftijd van Nutmeg, is wel heel uitzonderlijk. “Hij was duidelijk een geliefde kat, gezien zijn lange en gelukkige leven met meneer en mevrouw Finlay.”

Geheim

Ian denkt niet dat alleen liefde Nutmeg zo lang alive and kicking heeft gehouden. Wat nog meer? De instelling van het dier. “Hij was niet onze kat, maar wij waren zijn mensen. En dat liet hij ons nooit vergeten. Ik denk dat dat het geheim was van zijn lange leven.”

