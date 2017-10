Dít is de oudste vrouw ooit op de cover van Vogue

Het tijdschrift Vogue is altijd het onderwerp van de dag als ze weer een nieuwe cover laten zien.

Maar nu stelen ze wel helemaal de show. Want, zo laten ze zien: elegantie en klasse hebben geen leeftijd.

Stralend

Op de cover van het Italiaanse oktobernummer staat een vrouw op leeftijd. De geluksvogel is de 73-jarige actrice Lauren Hutton. De titel is van dit nummer is “De tijdloze editie”. De actrice is gekleed door Valentino en gefotografeerd door Steven Klein. Zelf is Lauren er blij mee: “Deze cover kan de maatschappij veranderen. Voor het eerst is er een vrouw van mijn leeftijd te zien. Iemand die nog steeds actief is en breed lacht.”

Bron: HLN. Beeld: iStock