Zó ziet de oudste zoon (19) van Guus Meeuwis eruit

Guus Meeuwis is een van de bekendste zangers van Nederland. Maar naast zanger is hij ook vader van 4 kinderen en zó ziet zijn oudste zoon van 19 jaar eruit.

En die lijkt sprekend op z’n vader.

Nieuwe liefde

Guus Meeuwis trouwde in 2002 met Valerie. Samen kregen ze 4 kinderen: Pepijn (19), Sarah (16), Teun (13) en Jules (9). Op 26 februari 2016 kondigden Guus en Valerie hun scheiding aan. Guus is nu zielsgelukkig met zijn verloofde, stylist Manon Meijers. Zij zijn sinds de zomer van 2016 setje. In augustus vorig jaar is hij voor haar op z’n knieën gegaan.

Sprekend

Pepijn studeert hotel- en hospitality management in Eindhoven en werkt in de bediening bij een eetcafé in dezelfde stad. Op foto’s is duidelijk te zien dat hij veel van zijn vader weg heeft. Vooral die sprekende ogen en guitige glimlach komen héél bekend voor:

Dit bericht bekijken op Instagram 19!🥳 Een bericht gedeeld door Pepijn Meeuwis (@pepijnmeeuwis) op 17 Sep 2019 om 3:13 (PDT)

