Zó ziet de oudste zoon van Jeroen van der Boom eruit

Jeroen van der Boom is een van de bekendste zangers van Nederland. Sinds een paar jaar is hij zelfs een van De Toppers. En wat blijkt? Zijn oudste zoon kan net zo goed zingen als zijn vader.

Jeroen is sinds 2011 getrouwd met zijn vrouw Dany. Samen hebben zij 2 kinderen: Luuk en Daan. Luuk is afgelopen week 10 jaar geworden en is net als zijn vader veel met zingen bezig. Op zijn social media is te zien dat hij onlangs mee heeft gedaan met het Kinderen voor Kinderen concert. Zo vader, zo zoon dus. Maar qua uiterlijk lijkt de jongen niet echt op zijn vader:

💪🔥 Een bericht gedeeld door Luuk Van Der Boom (@luukvanderboomofficieel) op 12 Okt 2017 om 11:45 PDT

Cocktail😍😍 Een bericht gedeeld door Luuk Van Der Boom (@luukvanderboomofficieel) op 22 Aug 2017 om 5:52 PDT

Helaas…. ik kan niet meer op mijn andere account op insta 😢😢 😢😢maar ik ga gewoon op nieuw beginnen!!! Dus dit is mijn nieuwe account… Hoe moet ik me nieuwe account noemen???? Een bericht gedeeld door Luuk Van Der Boom (@luukvanderboomofficieel) op 20 Mei 2017 om 8:17 PDT

Love ❤️ Een bericht gedeeld door Jeroen van der Boom (@jvdboom) op 24 Nov 2017 om 12:48 PST

Volgend jaar staat Jeroen van der Boom samen met een aantal andere Nederlandse artiesten als André Hazes, Trijntje Oosterhuis en Danny de Munk op het podium van de zesde editie van ‘Holland Zing Hazes’. De tickets voor zaterdagavond zijn uitverkocht, maar via Libelle nog wel beschikbaar. Bestel dus snel voor het helemaal uitverkocht is:

Beeld: ANP.