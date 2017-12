Zó ziet de oudste zoon van Lieke van Lexmond er nu uit

Lieke van Lexmond is dol op haar twee jongens, Vik en Zef.

In september 2014 beviel de toen 32-jarige presentatrice van haar zoon Vik Barthélemy.

Keuze

De naam Vik komt niet vaak voor. Over de keuze voor de naam zegt Lieke: “Vik vonden we gewoon heel leuk en kordaat, een sterke naam. En Bas en ik zijn samen op een bijzondere vakantie naar Barthélemy geweest. We keken elkaar toen in de ogen en dachten: we zouden zo graag een kindje met elkaar willen. Dus dat heeft nog een extra lading.” In april dit jaar beviel ze van haar tweede zoon.

Werk

Lieke is model, actrice en presentatrice. Ze werd in Nederland vooral bekend door haar rollen in twee soapseries. In Goudkust speelde ze Eva Prins en in Goede tijden, slechte tijden was ze Charlie Fischer.

Lieke deelt een lollige video waarin te zien is hoe haar zoon zijn vader Bas in de maling neemt:

Van wie zou hij dat hebben…… ???! 😂😂😂 #love #zonnenisernietbijmetkids 🌴🙈 @basvanveggel3 ❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 2 Dec 2017 om 12:46 PST

Een lieve foto van de jongetjes van Lieke:

Tarzan en Mowgli.🐒❤️❤️❤️🌴 Vik&Zef #LOVE Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 30 Nov 2017 om 10:07 PST

Lieke en haar man Bas:

Met mijn lief naar de première van #Vastgoed @delamartheater Mijn eigen projectontwikkelaar doet inspiratie op 😉 …….. hoewel…. gelukkig ziet zijn wereld er iets anders uit dan het toneelstuk. 📸 @edwinsmulders Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 17 Okt 2017 om 5:53 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP