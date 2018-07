Staan we in het ov nog wel op voor (hoog)zwangere vrouwen? Deze dame nam de proef op de som

Hoeveel mensen staan er daadwerkelijk nog op voor een zwangere vrouw? Een journaliste ging gewapend met een neppe zwangere buik op onderzoek uit in de Britse metro. In de treinen, bussen en metro’s hangen genoeg bordjes die aangeven dat zwangere vrouwen voorrang hebben op een zitplaats. En tóch moeten vrouwen nog regelmatig om een zitplaats bedelen. Proef op de som

Met een namaakbuik die doet vermoeden dat ze hoogzwanger is, stapt Anna Whitehouse, oprichtster van de blog Mother Pukka, daarom in de Britse metro. In het filmpje dat ze plaatste van haar ervaringen, zie je dat slechts zestig procent van de Engelse medereizigers hun plek afstaat. Bijna de helft doet dat dus niet:

“Ik had echt het gevoel dat ik de aandacht moest trekken en een flinke show moest maken voordat mensen er notitie van namen dat ik ‘zwanger’ was. Ik moest duidelijk over mijn buik wrijven of expliciet vragen of ik mocht zitten voordat mensen hun plaats aan me afstonden”, vertelt Anna in de video.

Stop toch met die telefoon

Een van de mogelijke redenen? Een smartphone, die we ook gebruiken als we met het openbaar vervoer reizen, zorgt ervoor dat je je niet meer bewust bent van je omgeving. Voortaan dus wrijven als Beyoncé als je zwanger bent. Je hebt tenslotte recht op een zitplaats; je moet immers zitten voor twee.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock