Tim Hofman vertelt wat hij heeft geleerd van Fabienne in 'Over mijn lijk'

Kijkers blijven wekelijks terugkomen voor het programma Over mijn lijk met Tim Hofman. Donderdag zaten er ruim een miljoen mensen voor de buis.

In de aflevering van donderdag stopte Fabienne met de behandeling. Fabienne heeft een tumor achter haar linkeroog. Tim Hofman gaat in de aflevering nog 1 keer langs bij Fabienne om afscheid van haar te nemen. Ze heeft zoveel pijn dat ze het niet langer aankan en besluit om euthanasie te plegen.

Advertentie

Een vriendin

Op Instagram schrijft hij dat Fabienne een vriendin voor hem werd en hij trok naar eigen zeggen lering uit de gesprekken met Fabienne. Ze deelden veel met elkaar, van gesprekken over kleding, tot verkering, en over sterven tegen je zin. Tim schrijft: “Faab, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel dat je die plek mooier maakt dan ze al was. (…) Rust zacht en alle liefs van de wereld van mij en iedereen die je gezien, gehoord en gekend heeft. Miracles can happen, jij was er eentje.”

Een groot gemis

De tweelingzus van Fabienne, Yentl, mist haar enorm. Kort geleden werd ze moeder en dat had ze graag met haar willen delen. Yentl mist haar positiviteit, haar humor en haar lach. In een interview met Funx zegt ze dat ze zeker weet dat Fabienne als een engeltje over haar schouder meekijkt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram, Over mijn lijk en Funx. Beeld: BrunoPress