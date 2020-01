Kijkers 'Over mijn lijk' diep geraakt door overlijden Mirjam

View this post on Instagram

ik moet eerlijk gezegd even zoeken welke ruimte ik in moet/wil/kan nemen aangaande Over Mijn Lijk, probeer mezelf best op de achtergrond te houden, maar hier een mooie foto van Mirjam -een prachtmens- waar ze in haar laatste weken al leunend tegen de schuur in de tuin tegen me grapt over een kist uitkiezen. zo deed ze dat, de situatie van haar maken. Mirjam, je boodschap staat met dikke viltstift genoteerd: ga doen wat je wil doen, het kan zo voorbij zijn. en dat is echt zo, want de week ervoor werden we allebei 30, de week erna namen we afscheid. rust zacht. liefs.❤️