Kijkers zijn diep geraakt door heftig verhaal van Marleen in ‘Over winnaars’

Woensdagavond werden kijkers ontroerd door het heftige verhaal van Marleen in het programma Over winnaars. Door een zeldzame ziekte tijdens haar zwangerschap verloor ze niet alleen haar baby, maar ook haar benen.

Presentator Jamai Loman nam de sterke vrouw mee op reis naar Jordanië.

Advertentie

Marleen’s heftige verhaal

Wanneer Jamai Marleen voor het eerst opzoekt, vertelt ze over haar heftige zwangerschap. “Ik had een acute verdikking van de lever. Het is een zeer zeldzame ziekte. Een week voordat het echt verkeerd ging, was ik niet lekker”, begint Marleen. “Op zaterdag vroeg mijn vriend of ik naar beneden wou komen en zei dat ik geel was. We hebben gelijk de verloskundige gebeld en die hoorde nergens het hartje meer. Ik was al zo ver weg, ik heb niet bewust meegemaakt dat mijn zoontje was overleden.”