Dit is dé overeenkomst tussen Kate en de Queen en niemand weet het

Kate Middleton heeft stiekem meer gemeen met Queen Elizabeth dan iedereen denkt. Want, wat blijkt nou, als we het leven van Kate even onder de loep nemen?

Kate is geboren als Catherine. En dat is niet alles. Ze heet eigenlijk voluit Catherine Elizabeth.

Ofwel: ze heeft dezelfde naam als de Britse koningin. Sinds 29 april 2011 is ze de vrouw van prins William en gaat ze door het leven onder de titel ‘hertogin van Cambridge’, of, zoals ze het zo mooi kunnen zeggen in het Engels: Her Royal Highness The Duchess of Cambridge. Maar haar ouders, zakenman Michael en zijn welgestelde vrouw Carole Middleton, noemden haar ooit als baby’tje Catherine Elizabeth. Wie had ooit kunnen weten, toen, dat zij deel zou uitmaken van de Britse royal family.

Beeld: Twitter