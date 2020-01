Courtney (19) overleed aan astma-aanval door Australische branden

Premium

De app naar Judith bleek toch verstuurd en Maartje heeft nog steeds geen idee wie Esther is. Nu staat ze voor de keuze: vechten voor Judith of vechten voor haar relatie met Jochem. Of toch niet?

Die ‘Esther’ blijft maar door mijn hoofd razen. Was het dan echt stom toeval? Een nietsbetekenende droom? Jochem doet duidelijk alsof zijn neus bloedt. Wanneer hij even onder de douche staat zie ik mijn kans schoon. Zijn telefoon ligt zoals altijd op zijn nachtkastje. Al jaren bestaat zijn toegangscode uit vier nullen, dus ik ben er zo in. Eerst kijk in in zijn WhatsApp. Hele ri