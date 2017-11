Overleden vader stuurt dochter bloemen met handgeschreven kaart

Vlak voor de vader van de 21-jarige Bailey Sellers uit het Amerikaanse Knoxville vijf jaar geleden stierf, besloot hij nog iets bijzonders te doen voor zijn dochter.

Bailey kreeg vijf jaar lang iedere verjaardag een bloemetje van haar overleden vader, mét een handgeschreven kaartje erbij. Op Twitter laat Bailey weten dat ze haar laatste bos bloemen met kaart gekregen heeft en dat is moeilijk. “Dit is de laatste keer”, schrijft ze. “Ik mis je zo erg, papa.”

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO — Bailey Sellers (@SellersBailey) 24 november 2017

“Ik brak toen ik het kaartje las”, zegt Bailey tegen de Amerikaanse krant New York Post. “Die kaart was zo, zo geweldig, want hij zegt alles tegelijk.”

“Ik blijf altijd bij je”

Haar vader had namelijk geschreven: “Dit is mijn laatste liefdesbrief aan jou tot we elkaar opnieuw zullen zien. Ik wil niet dat je nu nog om me huilt, meisje van me, want ik ben op een betere plek. Je bent en je zal altijd mijn meest dierbare juweeltje blijven. (…) Wees gelukkig en haal alles uit het leven. Ik ben bij je, bij elke mijlpaal. Kijk om je heen, en daar zal ik zijn. Ik hou van je.”

Het doet Bailey veel verdriet dat dit de laatste keer is dat ze een bloemetje van haar vader zal krijgen. “Sinds mijn vader dood is, haat ik mijn verjaardag, want hij maakte het altijd speciaal. En nu is het de laatste keer.”

Baileys vader overleed vijf jaar geleden aan de gevolgen van kanker.

