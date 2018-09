Stel gebruikt zaad van overleden zoon om zo 'mannelijke erfgenaam te creëren'

Een koppel met veel geld heeft er een boel voor over om de familienaam door te geven. Ze gebruiken zaad van hun overleden zoon om alsnog een erfgenaam te kunnen krijgen.

Het sperma is gebruikt om een kleinzoon voor het stel te ‘creëren’. Een ‘uitzonderlijke procedure’, zo noemen Britse media het.

Het stel, inmiddels vijftigers, verloren een paar jaar geleden hun zoon door een motorongeluk. Ze hebben toen gelijk een arts ingeschakeld, die het sperma van de jongen kon invriezen. Samen met de Britse ouders van de jongen heeft de arts een surrogaatmoeder gezocht, die het kindje zal dragen. Het moest volgens het stel wel kloppen met “het soort vrouw op wie hun zoon had kunnen vallen”.

“Een kind maken met sperma van een overleden persoon is zeer zeldzaam”, zegt dokter David Smotrich uit de Verenigde Staten. “Ik heb het nog maar vijf keer eerder gedaan. Dit koppel was wanhopig om een erfgenaam te hebben. Ze wilden dan ook alleen een jongen.” Het aparte verhaal gaat nu de wereld over, terwijl het kleinkind al in 2015 is geboren.

Het is inderdaad een jongen geworden – dat hebben ze zo laten gebeuren. “Wat wij gedaan hebben, is niet mogelijk in het Verenigd Koninkrijk”, zegt de arts nog. “Daar is genderselectie illegaal.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock