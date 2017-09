Fotograaf zet overleden zoontje op bijzondere manier ook op gezinsfoto

De Nederlandse fotograaf Dasja Dijkstra-Zijlstra maakte vorige week foto’s van een gezin en kreeg toen een bijzonder verzoek. Het gezin wilde graag dat hun overleden zoon ook op de foto te zien zou zijn.

De fotograaf deelt het bijzondere verhaal op Facebook. In het bericht schrijft ze: “Sanne vertelde mij dat ze de trotse ouders zijn van een grote stoere jongen die bijna zijn 6de verjaardag had mogen vieren.” De vrouw kreeg dan ook een bijzonder verzoek: “Omdat hij er tijdens deze bijzonder fotosessie niet bij kan zijn vroeg Sanne mij of ik hem toe wilde voegen als schaduw. Wat een bijzonder verzoek, ik heb zolang zitten schuiven en spelen met Photoshop tot ik hem met tranen in mijn ogen mee zag lopen met dit bijzondere en liefdevolle gezin.”

De bijzondere foto ging al snel het internet over en heeft inmiddels meer dan 5000 reacties en 15.000 likes. Ook is de foto tienduizenden keren gedeeld. Zoveel reacties had de vrouw niet verwacht en ze reageert dan ook verrast: “Wow, wat een overweldigende reacties. Zoveel lieve en bemoedigende woorden, ook de familie op de foto doet het erg goed zoveel liefde te zien voor hun prachtige gezin!”



Bron: AD.nl. Beeld: Facebook.