Overlevende vliegtuigcrash blaast publiek omver met haar stem

De Nigeriaanse Kechi zingt de sterren van de hemel bij haar auditie voor America’s Got Talent. Ze heeft de volledige jury ingepakt met haar indrukwekkende verhaal en prachtige vertolking van het nummer ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran.

Wanneer Kechi uit het Amerikaanse Houston het podium betreedt, vuurt jurylid Simon Cowell direct een vraag op haar af. Hij vraagt haar waarom ze is gaan zingen. Het blijft even stil, de jury en het publiek wachten geduldig op haar antwoord, want dit verhaal kost haar zichtbaar moeite om te vertellen. “Ik heb een vliegtuigongeluk gehad in Nigeria gehad toen ik zestien was”, begint ze emotioneel. “Het heeft de levens van 107 mensen gekost en ik was één van de twee overlevenden. ” Kechi kwam na het ongeluk in het ziekenhuis te liggen en moest zeer lang herstellen van de traumatische gebeurtenis. Muziek was voor haar een medicijn.

Muziek als medicijn

Zo vertelt ze:”Muziek was mijn enige uitweg en dat is waarom het zoveel voor me betekent.” Toen Kechi zeven jaar was begon ze met zingen, maar de afgelopen twaalf jaar neemt ze haar zangcarrière wat serieuzer.

De eerste noot

Zodra Kechi haar eerste noot ten gehore brengt, gaat het publiek uit zijn dak. De juryleden Heid Klum en Howard Mandel zijn zichtbaar geraakt door het emotionele en speciale optreden van Kechi. Nadat ze haar laatste noot heeft gezongen wordt Kechi emotioneel door het overweldigende applaus van de hele zaal. Wauw, kippenvel.

