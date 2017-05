Aanstaande zondag geeft Ariana Grande een benefietconcert in Manchester voor de slachtoffers van de aanslag van vorige week maandag. Maar sommige overlevenden van het drama zijn boos omdat ze niet aan kaartjes kunnen komen.

Laura Smith en haar dochtertjes van 8 en 10 jaar oud waren aanwezig bij het concert van Ariana Grande op 22 mei, toen een zelfmoordterrorist zichzelf na afloop opblies. Het gezin overleefde de aanslag. Ze willen nu dolgraag naar het benefietconcert, maar kunnen daar geen kaartjes voor krijgen. En ze zijn niet de enige.

Niet registreren

Laura kocht de kaarten namelijk via de website Get Me In, een soort marktplaats voor concertkaartjes. Ze betaalde bijna 575 euro voor de kaartjes: 2 keer zoveel als de prijs in de normale verkoop. Maar om die reden kan zij zich nu niet registreren voor de gratis kaarten voor het benefietconcert. Dat kan alleen de oorspronkelijke koper van de kaarten. Iedereen die via de officiële wegen kaarten had gekocht voor Ariana Grande, heeft bericht gekregen om zich voor vanmiddag 16 uur te registreren voor de gratis kaarten. De kaarten die overblijven gaan morgen in de verkoop, maar naar verwachting zullen die razendsnel uitverkocht zijn.

Niet eerlijk

Laura probeert wanhopig contact te krijgen met degene van wie ze de kaarten heeft gekocht, maar nog zonder succes. “Ik heb via Facebook berichten gekregen van mensen die wel geregistreerd hebben voor gratis kaarten, maar niet naar het benefietconcert willen gaan. Ik mag de kaarten van hen overkopen, maar dat is toch niet eerlijk. Dan gaan mensen er heel veel geld aan verdienen, en dat is juist niet de bedoeling van dit concert.”

‘We doen al het mogelijke’

Ticketmaster heeft aan de Britse website Mirror laten weten dat ze op de hoogte zijn van het probleem. “We doen al het mogelijke om het aanbod voor gratis kaarten te verlengen voor alle fans van wie we kunnen verifiëren dat ze bij de show waren.” Ze raden deze fans aan om alsnog te registeren met de gegevens die ze wel hebben.

